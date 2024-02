Cláudio Castro elogia Lula e é vaiado em evento ao lado do presidente

Aliado de primeira hora e colega de partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), voltou a levantar a bandeira branca para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta terça-feira, 6, os dois políticos dividiram o palanque no município de Magé, na Baixada Fluminense, e o governador parabenizou o petista pela gestão e reforçou a necessidade de colaboração entre governo federal e estadual “independentemente de coloração partidária”.

“As eleições definitivamente acabaram, e temos que trabalhar juntos, presidente. Gostando ou não gostando, temos um compromisso maior, que é trabalhar por esse povo”, declarou Castro. A fala ocorreu durante a entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida — apesar dos elogios, o governador foi repetidamente alvo de vaias ao longo de toda a cerimônia, onde também estavam presentes o prefeito de Magé, Renato Cozzolino (PP), e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Lula, por sua vez, relevou as vaias e retribuiu ligeiramente o aceno a Castro, sem exaltar a gestão do governador da mesma maneira enfática — o presidente disse “duvidar que algum presidente da República investiu mais no Rio de Janeiro” do que ele próprio, em seus mandatos anteriores à frente do Planalto, e reafirmou a intenção de destinar mais recursos ao estado. “Estamos recuperando a Petrobras, vamos recuperar a indústria naval, a gente vai voltar a fazer navio aqui, fazer plataforma aqui, a investir no Rio de Janeiro”, declarou.

Reaproximação com governadores

A agenda de Lula pelo Sudeste começou na semana passada, em São Paulo, onde se encontrou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro. Também nesta ocasião, na cidade de Santos, presidente e governador realizaram uma inauguração conjunta — a construção do túnel Santos-Guarujá — em evento marcado por troca de afagos entre os chefes do Executivo.

Enquanto Lula relembrava a atuação de Tarcísio como diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o governo Dilma Rousseff, um apoiador do presidente na plateia chegou a gritar: “Tarcísio, volta para o PT!”. Em entrevistas posteriores, o governador reforçou que nunca foi filiado ao partido.

Nesta semana, Lula dará seguimento à turnê pela região com visita a Belo Horizonte e à cidade de Juiz de Fora (MG), governada pela prefeita aliada Margarida Salomão (PT).