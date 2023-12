Ciro dá tapa em homem que o xingou e amplia sua longa lista de entreveros

O ex-governador do Ceará e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) agrediu um homem com um tapa no rosto, depois que este o chamou de “bandido” durante um evento musical em Fortaleza. O episódio ocorreu na noite do último domingo, 3.

No vídeo, é possível ver o homem, ainda não identificado, se aproximando de Ciro enquanto grava com a câmera frontal do celular. Ele provoca o político dizendo: “Diz para nós como é que rouba a população sem ser preso.” O pedetista responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou não”. Em seguida, o autor da gravação rebate: “Mas tu é bandido”. Neste momento, Ciro dá um tapa no rosto do homem, que se afasta e diz que vai acionar a Polícia Militar. Não é possível ver a agressão explicitamente nas imagens, mas o próprio ex-presidenciável afirma, no vídeo que bateu no rapaz.

Histórico de agressões

Não é a primeira vez que Ciro Gomes se envolve em episódios desta natureza. Em 2022, durante a feira agrícola Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), ele deu um soco em um homem após ser vaiado e bater boca com apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro.

Antes disso, em 2018, ele desferiu um tapa contra o blogueiro e ex-deputado estadual Arthur do Val (União-SP), conhecido nas redes como “Mamãe Falei”. Na ocasião, o influenciador provoca Ciro com perguntas sobre declarações polêmicas envolvendo a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o pedetista se irrita e bate nele.

Continua após a publicidade

Xingamentos e irritações

Em diversas ocasiões, o ex-governador perdeu a paciência em público e respondeu com xingamentos e insultos. Um dos casos ocorreu em 2019, também em Fortaleza, quando ele deixou um bar, onde assistia a uma partida de futebol, após ser hostilizado por bolsonaristas. No vídeo, ele aponta para pessoas no estabelecimento e diz: “Bolsonaro é ladrão.”

Em 2016, também na capital cearense, Ciro protagonizou um tumulto ao lado de seu irmão Cid Gomes, também ex-governador pelo PDT e ex-ministro do governo Dilma Rousseff. A confusão aconteceu durante um protesto contra a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil. Cercado pelos manifestantes, Cid defendeu a presidente Dilma Rousseff dos ataques ao seu governo. Horas depois, Ciro se juntou ao irmão, chamou as pessoas presentes de “fascistas”, disse que eles deveriam “estudar história” e chegou até a xingar o ex-presidente: “O Lula não é inocente nada, o Lula é um merda”, declarou.

Durante a campanha eleitoral de 2018 à Presidência da República, em visita a Roraima, Ciro ainda hostilizou um jornalista que o questionou sobre declarações contra brasileiros que protestavam contra imigrantes venezuelanos que moravam na rua. “Vai pra casa do [senador pelo MDB-RR] Romero Jucá, seu filho da puta”, disse o pedetista.