Cinco vitórias e uma derrota para Arthur Lira em Alagoas

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella.

3 out 2022, 14h52

De olho na reeleição à Presidência da Câmara dos Deputados, vença quem vença a eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PT), Arthur Lira (PP-AL) teve ao menos cinco boas notícias das urnas nas eleições em Alagoas no primeiro turno.

O presidente da Câmara foi reeleito com 219.452 votos, 52% a mais do que em 2018, teve a maior votação entre os candidatos a deputados alagoanos, viu o PP ocupar quatro das nove cadeiras na Câmara pelo estado – em 2018 ele havia sido o único eleito pela sigla – e seu candidato ao governo do estado, Rodrigo Cunha (União Brasil) chegar ao segundo turno contra o atual governador, Paulo Dantas (MDB), desbancando o ex-presidente Fernando Collor (PTB).

De quebra, Arthur Lira não terá como colega na Câmara a ex-mulher com quem vive às turras na Justiça, Jullyene Lins, candidata não eleita pelo MDB – ela recebeu apenas 671 votos na disputa por uma cadeira na Casa. Jullyene já acusou Lira de agressão e de multiplicar seu patrimônio ilicitamente.

Lira sofreu apenas um revés no pleito. Ele ficou por conta da derrota de seu candidato ao Senado, Davi Davino Filho (PP), para o ex-governador Renan Filho (MDB), filho de seu maior rival político, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). Dono de amplo favoritismo nas pesquisas, Renanzinho recebeu 56,92% dos votos alagoanos, ante 42,22% de Davino.