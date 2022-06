Chamada de marginal, Zambelli anuncia processo contra delegado da PF

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou que irá processar o delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, que a listou entre os parlamentares que ele considera “bandidos” e “marginais” por apoiarem atividades ilegais na Amazônia.

A declaração foi dada em entrevista à GloboNews na terça-feira, 14. Além de Zambelli, Saraiva listou os senadores Zequinha Marinho (PL-PA), Telmário Mota (Pros-RR), Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e Jorginho Mello (PL-SC) como parlamentares que apoiam atividades criminosas na Amazônia. “Temos uma bancada do crime, na minha opinião, uma bancada de marginais. Para mim, são bandidos, até pela forma como se comportaram quando eu fui convidado para ir numa audiência”, afirmou.

ATENÇÃO! O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, escancara o descaso e as relações criminosas do governo Bolsonaro e dos seus aliados com atividades ilegais na Amazôniza. pic.twitter.com/0I4SzQRmJT — Humberto Costa (@senadorhumberto) June 14, 2022

Ele se referia a sua ida à Comissão de Legislação Participativa em abril de 2021, após ter apresentado uma notícia-crime contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por este ter atuado para liberar uma carga de madeira apreendida em operação comandada por ele quando atuava como superintendente da PF na Amazônia.

“Eu, que fui a tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados à minha frente, nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos presos, como naquele dia lá na Câmara”, disse Saraiva. Sobre Zambelli, ele lembrou na entrevista à GloboNews que “ela foi defender madeireiro junto com o Ricardo Salles”. À época, Zambelli presidia a Comissão de Meio Ambiente da Câmara.

Com as acusações de Saraiva, a hashtag “ZambelliNaCadeia foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Meu nome nos top trends por conta de um pré-candidato tentando aparecer midiaticamente às custas do cargo que usurpa e do ódio dos comunistas contra mim. Que arrume um bom advogado, vai precisar”, postou Zambelli no twitter

Meu nome nos top trends por conta de um pré candidato tentando aparecer midiaticamente às custas do cargo que usurpa e do ódio dos comunistas contra mim. Que arrume um bom advogado, vai precisar. Minhas rugas de preocupação: pic.twitter.com/3NJ8cx0j7z — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 15, 2022

Saraiva filiou-se ao PSB e será candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, estado para onde foi transferido após o episódio envolvendo Ricardo Salles.