Césio-137: polícia apura o sumiço de material radioativo em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o desaparecimento de duas fontes seladas de césio-137 que pertencem à mineradora AMG Brasil e teriam sido furtados no município de Nazareno, a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) foi informada no dia 29 de junho que os equipamentos contendo material radioativo desapareceram.

Segundo a empresa, as fontes radioativas são utilizadas para medir a densidade de polpa do minério e são classificadas como “Categoria 5, Baixo Risco” pela CNEN. “Elas possuem uma atividade 275 mil vezes menor que a de alguns aparelhos de radioterapia”, informou a AMG Brasil em comunicado. Apesar da baixa atividade radioativa – irrisória, se comparada ao vazamento de césio-137 que acarretou o mais grave acidente nuclear do país em Goiânia, em 1987 -, a companhia alerta que o material pode ser nocivo à saúde se manuseado de forma inadequada.

Ainda de acordo com a mineradora, as fontes podem ser identificadas pela aparência e formato, sendo revestidas de aço inoxidável por fora e chumbo por dentro. A CNEN está inspecionando o ocorrido e as medidas de segurança da AMG Brasil, que tem licença regular do governo.

