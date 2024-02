Carro tenta furar bloqueio que dá acesso ao Palácio da Alvorada

Uma pessoa tentou invadir de carro o bloqueio da estrada que dá acesso ao Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, em Brasília, na manhã deste sábado, 24. O condutor fugiu do local. Ele ainda não foi identificado e vai responder a um inquérito na Polícia Federal (PF). Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a PF disse que “já iniciou as diligências” para identificar o condutor e que o diretor geral da corporação, Andrei Rodrigues Passos, determinou a abertura de inquérito.

Os pneus do veículo foram furados quando ele tentou atravessar o bloqueio. De acordo com a Secom, o incidente aconteceu em local distante do Alvorada, na estrada de Hotéis e Turismo, de acesso à Via Presidencial, que leva até a residência de Lula.

O presidente passou a sexta-feira, 23, cumprindo agendas no Rio de Janeiro e voltou para Brasília à noite.

Segundo o Planalto, não houve qualquer risco ao presidente ou a outras autoridades.

Militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estavam no local quando o veículo tentou atravessar o bloqueio e efetuaram disparos para conter o condutor, segundo o site Metrópoles. O carro fugiu em direção ao Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente.