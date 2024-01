Carlos Bolsonaro na mídia mundial: pitbull, Rolls-Royce e família enrolada

A operação da Polícia Federal deflagrada nesta segunda-feira, 29, contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou às manchetes da imprensa internacional. Diversos veículos ao redor do mundo noticiaram as investigações contra o filho Zero Dois do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeito de envolvimento com um esquema de espionagem ilegal conduzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O jornal americano The Washington Post, um dos mais influentes do mundo, reproduziu uma matéria da agência internacional The Associated Press, quer relatou a apuração sobre uma “organização criminosa” que atuaria dentro da Abin para “usar os instrumentos e serviços da agência para fins políticos e ganho pessoal”. A reportagem menciona tentativas de “interferência em investigações policiais” e cita inquéritos envolvendo outros dois filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan

Na Reuters, maior agência de notícias do mundo, a notícia sobre as buscas realizadas nos imóveis ligados a Carlos menciona o inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal por “supostamente comandar uma fábrica de fake news de dentro do Palácio do Planalto”, em referência às investigações do chamado “gabinete do ódio”. O texto inclui a publicação do advogado da família Bolsonaro, Fabio Wajngarten, que nega a apreensão de um computador de Carlos e informa que “Bolsonaro e seus filhos não estavam presentes em sua casa de praia em Angra dos Reis (RJ) porque haviam saído para pescar” — em referência à ida dos policiais ao imóvel de veraneio da família, onde estavam Jair, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro.

O evento repercutiu, ainda, no jornal britânico The Guardian, que noticiou a operação e relembrou que Carlos desfilou no Rolls-Royce presidencial durante a posse do pai, em 2019. “Bolsonaro chama Carlos de ‘meu pitbull'”, acrescenta a reportagem, incluindo comentários publicados nas redes sociais pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta.

Repercussão na Argentina

Outro veículo que noticiou a investigação contra Carlos Bolsonaro foi o argentino El Clarín, maior jornal em circulação do país vizinho. “Espionagem ilegal no Brasil: Polícia invade casa e escritório de um dos filhos de Jair Bolsonaro”, publicou na manchete o canal argentino. Além de explicar a investigação da PF, o Clarín acrescenta que o ex-presidente “enfrenta vários processos judiciais; entre eles, a tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado, quando milhares de seus simpatizantes invadiram e destruíram as sedes dos Três Poderes para derrubar Lula”.

Continua após a publicidade