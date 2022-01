Carla Zambelli usa verba pública em viagem, é pega na mentira e se irrita

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que se elegeu em meio à onda conservadora de 2018 que prometia, entre outras coisas, renovar a prática política, está tendo que se virar com seus eleitores/seguidores para justificar uma viagem aos Estados Unidos para participar de uma marcha da direita contra o aborto e fazer proselitismo político.

Ela esteve nos EUA entre 19 e 23 de janeiro, na March for Live (marcha pela vida), um evento anual da direita americana que defende a vida desde a concepção e que serve de palanque para a direita – em 2021, Donald Trump tornou-se o primeiro presidente no mandato a participar do ato. Ela estava acompanhada do youtuber bolsonarista Gustavo Gayer, que foi apontado pela CPI da Pandemia como um dos que mais lucraram com a disseminação de fake news sobre a Covid-19.

Com Gustavo Gayer, trazendo recados importantes e notícias, direto do Memorial Abraham Lincoln em Washington D.C. "Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si mesmos" – Abraham Lincoln pic.twitter.com/jmdKbZ3bJX — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) January 23, 2022

Também se encontrou com Jason Miller, ex-assessor de Trump e criador da rede social de direita Gettr, uma nova ferramenta utilizada pelos bolsonaristas porque não tem rigor algum na hora de coibir fake news e discursos negacionistas, bem ao gosto de Zambelli. Levou a ele um mimo (ao que parece. vinho), em uma caixa estilizada escrita “Bolsonaro”.

Great conversation with Deputy ⁦@CarlaZambelli38⁩ today about free speech, socialism, the right to self-defense (especially for Brazilian farmers!), #GETTR, and of course, President ⁦@jairbolsonaro⁩! 🇧🇷🇺🇸 pic.twitter.com/FwqAWGBi5m — Jason Miller (@JasonMillerinDC) January 23, 2022

Cobrada por um seguidor sobre com qual dinheiro pagou os gastos da viagem, ela respondeu “Recursos próprios”. Mas não foi. O próprio site da Câmara informa que era uma missão oficial e que, só com diárias, foram usados 2.431 reais de dinheiro público – ainda falta lançar os valores das passagens.

O site da Câmara informa que os deputados “viajam em missão oficial para o cumprimento de deveres inerentes ao mandato que exercem na Câmara”. O único compromisso oficial foi um encontro com o embaixador brasileiro nos EUA, Nestor Forster.

Cobrada por vários seguidores — a hashtag #MamataDaZambelli ficou enre as, Zambelli chegou a responder rispidamente. Veja abaixo alguns comentários de seguidores no Twitter.