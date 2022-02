Capitã Cloroquina deixa o Ministério da Saúde

A médica Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, foi exonerada do Ministério da Saúde, onde ocupava o cargo de secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. A movimentação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 14. Mayra, no entanto, não deixou o governo federal. Ela migrou para o Ministério do Trabalho e Previdência, onde assumirá a função de subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência.

Nas suas redes sociais, a médica comentou a saída do Ministério da Saúde e confirmou que pretende disputar um cargo de deputada federal pelo seu estado, o Ceará, nas eleições deste ano. “Me apresento como pré-candidata pelo estado do Ceará à Câmara Federal nas eleições deste ano, com o honroso apoio do Presidente Jair Messias Bolsonaro e o respaldo dos cearenses”, escreveu Mayra. No início do ano, ela se filiou ao PL, o mesmo partido ao qual se juntou Bolsonaro. Ela também agradeceu aos colegas do MS, onde “tive a oportunidade de mostrar aos brasileiros o meu trabalho e empenho em prol de uma Saúde com mais qualidade, efetividade, equidade e dignidade para profissionais e pacientes”.

Mayra Pinheiro ganhou notoriedade (e o apelido) como uma das maiores defensoras da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada no combate à covid-19, na equipe de saúde do governo federal. Ela está entre as sugestões de indiciamento no relatório final da CPI da Pandemia.