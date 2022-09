Candidato de Ciro Nogueira é favorito para derrotar o PT no Piauí

O médico Silvio Mendes (União Brasil), candidato do ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) ao governo do Piauí, lidera a disputa eleitoral e pode colocar fim, ainda no primeiro turno, à hegemonia do PT, que governa o estado há dois mandatos, com Wellington Dias e Regina Sousa.

Segundo levantamento feito entre os dias 21 e 25 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 26, Mendes tem 45,1% das intenções de voto contra 34,0% do ex-secretário da Fazenda Rafael Fonteles (PT) – a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Embora a diferença não seja tão grande, o fato de não haver outros candidatos competitivos pode fazer com que a eleição seja encerrada já no primeiro turno. Hoje, Mendes tem mais votos que todos os outros candidatos somados (41,5%). Além de Fonteles, os outros sete postulantes somados reúnem apenas 7,5% das intenções de voto.

A boa notícia para Fonteles é que a diferença já foi maior, segundo o mesmo instituto: em julho, Mendes tinha 42,3% contra 26,0% do petista, ou seja, a distância era de mais de 16 pontos percentuais; hoje, é de 11.

Entre os entrevistados, 7,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,4% declararam que não sabem ou não responderam.

Apesar de ser filiado ao União Brasil, que tem como presidenciável a senadora Soraya Thronicke, o grande apoio a Mendes vem de Ciro Nogueira, que é influente eleitoralmente no estado, e do presidente Jair Bolsonaro (PL). A sua coligação tem, além do PP e do União, o PDT de Ciro Gomes e a Federação PSDB-Cidadania, que apoia Simone Tebet à Presidência. Já Fonteles tem na aliança a frente de esquerda que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PSD e o MDB.

A pesquisa foi feita de forma presencial com 1.380 eleitores de 44 municípios do Piauí e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PI-00324/2022.

