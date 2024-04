Câmara abre processo contra deputado do PSOL por agredir militante do MBL

Nesta quarta-feira, 24, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou um processo disciplinar contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). O parlamentar será investigado por quebra de decoro após agredir e expulsar da Casa um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), em episódio que também envolve o deputado Kim Kataguiri (União-SP).

A denúncia contra Braga foi enviada pelo Novo depois que ele protagonizou uma briga com o youtuber Gabriel Costenaro, integrante do MBL, nos corredores da Câmara na terça-feira da semana passada, 16. Na ocasião, o deputado do PSOL se queixou da presença de Costenaro nas dependências da Casa, afirmando que ele havia ofendido uma pessoa. Na sequência, começou um bate-boca entre os dois que evoluiu para uma briga e culminou no psolista expulsando o ativista do local até o estacionamento a chutes e pontapés.

O pedido de cassação do mandato de Glauber Braga foi protocolado dois dias após a confusão e enviado ao Conselho de Ética pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na última terça-feira, 23. Na manhã de hoje, o presidente do Conselho, Leur Lomanto Júnior (União-BA), formalizou o processo e o sorteio da lista tríplice de candidatos a relator do inquérito — foram sorteados os deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Rosângela Reis (PL-MG) e Sidney Leite (PSD-AM).

Envolvimento de Kim Kataguiri

Depois do tumulto ocorrido nos corredores, Braga foi levado ao Departamento de Polícia Legislativa da Câmara. Neste momento, o deputado Kim Kataguiri, um dos fundadores do MBL, saiu em defesa de Costenaro e abordou o psolista no corredor, o que levou a uma nova discussão dentro da Casa.

Enquanto os parlamentares trocavam acusações, Braga apontou o dedo no rosto de Kataguiri e o chamou de “defensor de nazista” — o deputado do União Brasil ironizou pedindo para o colega “abaixar a mãozinha” e, em seguida, os dois começam a trocar empurrões. Toda a confusão foi filmada por pessoas que transitavam nos corredores da Câmara.

O que diz Glauber Braga

Em vídeo publicado nas redes sociais pouco após o ocorrido, Braga afirma que esta é a quinta vez que Costenaro se envolve em confusões com parlamentares de esquerda e diz que ele tenta intimidar deputados do PSOL para gerar engajamento nas redes sociais.

O deputado declara, ainda, que o militante do MBL chegou a ameaçar a mãe de um ativista do PSOL, uma idosa de mais de setenta anos de idade, dizendo que sabia onde ela morava, e acrescentou que o youtuber tem histórico de agressão a mulheres. “Não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL”, diz o parlamentar.

Esse sujeito do MBL tem histórico de agressão a mulheres. É a 5ª provocação dele! Na 4ª vez ele ameaçou a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava. 1/2 pic.twitter.com/bHuepQF4D5 — Glauber Braga (@Glauber_Braga) April 16, 2024

Próximas etapas

Após o sorteio da lista tríplice, cabe ao deputado Lomanto Júnior escolher um relator, que terá dez dias úteis para apresentar um parecer sobre a investigação e solicitar o arquivamento ou prosseguimento do processo. Depois disso, Braga terá um período para apresentar a sua defesa e o inquérito continuará tramitando até a votação pelo Conselho de Ética, que pode resultar na perda de seu mandato.