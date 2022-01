Cabo Daciolo desiste de candidatura e anuncia apoio a Ciro Gomes

O agora ex-presidenciável Cabo Daciolo (Brasil 35) anunciou nesta quinta-feira, 16, que não é mais candidato à presidência da República e disse que vai apoiar o pré-candidato Ciro Gomes (PDT), que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) um dia antes, na disputa pelo Palácio do Planalto. O anúncio foi feito em publicação no Twitter. “Depois da perseguição política contra Ciro, Cabo Daciolo anuncia que não é mais candidato à presidência e declara apoio a Ciro Gomes!”, diz o tweet.

URGENTE Depois da perseguição política contra Ciro, Cabo Daciolo anuncia que não é mais candidato à presidência e declara apoio a Ciro Gomes! pic.twitter.com/XTf3H12jyF — Todos Com Ciro (@todoscomciro) December 16, 2021

Em um vídeo publicado no perfil de uma conta de apoiadores de Ciro Gomes, Daciolo afirma que se reuniu com ex-ministro e que “foi um momento especial estar contigo ontem [quarta-feira, 15]”. “Irmãozão, no dia da eleição de 2022 na contagem dos votos, se tiver um voto lá, pode ter certeza que esse voto foi do Cabo Daciolo”, diz o ex-bombeiro militar.

Ao fim do recado, Daciolo pede desculpas a seus eleitores. “Peço perdão se estou magoando os meus eleitores, aqueles que acreditam no Cabo Daciolo, mas eu estou aqui… Fui pulsionado pelo Espírito Santo”, afirma. O ex-candidato termina o vídeo dizendo que não foi definido se ele entrará na disputa por vaga no Senado, governo estadual ou vai deixar de tentar um cargo público no ano que vem.

Recém-filiado ao Brasil 35, antigo PMB (Partido da Mulher Brasileira), Daciolo se declarava como pré-candidato na chamada terceira via com o discurso de que iria “unir e libertar o Brasil”.

No início do mês, ele foi alvo de boato de que queria ter o youtuber Felipe Neto como vice em sua chapa presidencial, rumor que negou e considerou “fake news” na tentativa de derrubar a candidatura. “Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário; o mentiroso não permanecerá na minha presença”, comentou Daciolo ao rebater o boato.