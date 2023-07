Brasil tem alta de violência contra as mulheres e bate recorde de estupros

O Brasil registrou aumento de todos os tipos de violência contra a mulher em 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 22, é realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base em dados das secretarias estaduais de segurança e polícias.

Os casos de feminicídio, nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero, cresceram 6,1%, com um total de 1.437 casos em 2022 — 61,1% das vítimas são negras e sete em cada dez foram mortas dentro de casa. Mais da metade dos crimes foi cometida por parceiros e ex-parceiros.

Segundo a pesquisa, também houve aumento de 2,9% nos casos de violência doméstica com relação a 2021 — foram 245.713 agressões. Foram registradas 613.529 ameaças, um aumento de 7,2%, e 102 chamadas por hora ao 190, número de atendimento da Polícia Militar.

Houve ainda o crescimento de casos de stalking, crime de perseguição online ou física, com 147 casos diários, e de violência psicológica, com 24.382 ocorrências no ano. Relatos de assédio sexual e importunação sexual cresceram 49,7% e 37%, respectivamente.

Estupros

O Anuário de Segurança Pública revelou que o país registrou o maior número de estupros desde 2o11, início da série histórica do estudo, com 74.930 vítimas — um crescimento de 8,2% em relação a 2021. Entre as vítimas, 56,8% são negras. Além disso, 61,1% são crianças de 0 a 13 anos. Os agressores são, em maioria, conhecidos ou familiares, e 68,3% dos casos ocorreram na residência da vítima.

