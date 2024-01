Boulos se cala sobre Marta, mas sinaliza nas redes que gostou da vice

Até o momento, o deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) não confirmou a chegada de Marta Suplicy para ser a sua vice na disputa à prefeitura paulistana, mas nas redes sociais o deputado já sinaliza de forma sutil que gosta do nome da ex-prefeita na sua chapa.

Nas últimas 48 horas, desde que a possível entrada de Marta na disputa começou a circular nos bastidores políticos, o perfil oficial de Boulos no X (antigo Twitter) curtiu e compartilhou diversas publicações que já dão a chapa como garantida e, mais além, celebram a união entre os esquerdistas como uma dupla forte na corrida eleitoral à prefeitura.

Um dos posts, inclusive, veio do deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados. “Juntos com Boulos rumo à vitória”, afirma o petista. Na manhã da última segunda-feira, 8, Marta Suplicy se reuniu no Palácio do Planalto com o presidente Lula e o deputado Rui Falcão (PT-SP), ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.

Juntos com Boulos rumo à vitória https://t.co/ggjiUDEPAz — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 9, 2024

Outro post curtido por Boulos foi o que lembra que Marta Suplicy foi a responsável por programas considerados de sucesso na administração paulistana, como o dos CEUS (centros educacionais) e do Bilhete Único.

De secretária de Nunes a vice de Boulos

Na data da reunião com Lula, Marta Suplicy ainda ocupava o cargo de secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, nomeada em 2021 pelo então prefeito Bruno Covas (PSDB) e mantida por Ricardo Nunes (MDB) quando este assumiu o Executivo municipal, após a morte do tucano.

O encontro com o presidente enfureceu Nunes, que convocou Marta para uma reunião na tarde de terça-feira, 9, que acabou com a demissão da secretária — a exoneração foi publicada na manhã desta quarta-feira, 10, no Diário Oficial do Município. A expectativa é que ela volte a se filiar ao PT, legenda que ajudou a fundar na década de 1980 e à qual foi filiada até 2015, incluindo durante sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, entre 2001 e 2005.

Na tarde de ontem, Boulos afirmou que ainda não havia conversado com Marta desde que ela se reuniu com Lula em Brasília e que é preciso “dar tempo ao tempo” antes de confirmar o nome da ex-prefeita em sua chapa. “O processo da definição da vice está sendo conduzido pelo Partido dos Trabalhadores”, afirmou o deputado do PSOL durante coletiva de imprensa na terça-feira, 9.