Bolsonaro volta a ser internado em Manaus com quadro de erisipela

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser internado na tarde deste domingo, 5, por conta de um quadro de erisipela e ainda não tem previsão de alta. A informação foi confirmada por meio do perfil oficial do ex-mandatário no X (ex-Twitter).

– Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus (centro).

– Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta.

– Um abraço a todos. – Jair Bolsonaro.– 05/maio, 16h30. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 5, 2024

No último sábado, 4, Bolsonaro já havia sido internado por algumas horas com o mesmo problema de saúde, recebendo alta no mesmo dia. Desde a sexta-feira, 3, o ex-presidente está em Manaus acompanhado da esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro – na capital amazonense, ambos compareceram ao lançamento da pré-candidatura do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) à prefeitura.

A erisipela é um tipo de infecção cutânea causada por bactérias que entram no corpo, normalmente, através de feridas ou lesões superficiais. Uma vez no organismo, o micróbio causa feridas vermelhas na pele, geralmente no rosto, braços e pernas, resultando em inchaços e coceira intensa. Caso não seja tratada com antibióticos, a erisipela pode levar à necrose de células cutâneas ou invadir a corrente sanguínea, provocando infecções generalizadas.

Continua após a publicidade

Retorno ao hospital

No sábado, por meio das redes sociais, o deputado Alberto Neto publicou um vídeo logo após a saída de Bolsonaro do hospital. “Quando cai a imunidade da gente, a erisipela é comum de acontecer, então já estou medicado, tranquilo, pronto pra outra”, afirmou o ex-presidente.

No dia anterior, o ex-mandatário foi levado às pressas para atendimento hospitalar em razão de uma desidratação, mas foi liberado pouco tempo depois. No momento, Bolsonaro está internado no Hospital Santa Júlia, no centro de Manaus, e segue em acompanhamento médico sem previsão de liberação ou retorno a Brasília.

A agenda do ex-presidente no estado incluiu, ainda, um evento organizado pelo PL Mulher, ala do Partido Liberal que é coordenada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A programação ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasquez, também localizado na capital amazonense.