Bolsonaro vira réu na Justiça do DF por incitação ao estupro

Giro VEJA - 26 de setembro

A foto que desmente Augusto Heleno e o fim da gestão Aras

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou em depoimento à CPMI dos Atos Golpistas que uma suposta reunião de Bolsonaro com comandantes para tratar de golpe é uma fantasia. Em delação, o então ajudante de ordens, Mauro Cid, disse que o ex-presidente se encontrou com os chefes das Forças Armadas para discutir uma minuta de golpe. General Augusto Heleno contesta essa versão. O depoimento do ex-GSI e o fim da gestão de Augusto Aras a frente da PGR são os temas do Giro VEJA.