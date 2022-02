‘Bolsonaro tem medo de mim’, diz Janaina sobre disputa ao Senado em SP

A deputada estadual Janaina Paschoal, uma das estrelas da onda bolsonarista da eleição de 2018, disse a VEJA nesta quarta-feira, 23, que vai manter a sua candidatura à única vaga ao Senado em São Paulo mesmo após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter anunciado apoio ao apresentador José Luiz Datena.

“Preciso dar uma opção para São Paulo. Deus decide por meio do povo”, afirma Janaina, que foi eleita pelo PSL, mas desfiliou-se da legenda após a sua fusão com o DEM para criar o União Brasil. Ela diz que está próxima do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão.

Janaina gostaria de ser a candidata ao Senado apoiada por uma frente bolsonarista no estado, mas viu o presidente optar primeiro pela ministra Damares Alves (que preferiu disputar pelo Amapá) e agora por Datena.

“Bolsonaro tem medo de mim. Acho natural ele buscar uma alternativa”, disse. Questionada por VEJA sobre por que o presidente teria medo dela, respondeu: “Ele não lida bem com independência. Ele sabe que, no Senado, não serei pau mandado de ninguém, como não sou agora, mas com mais poder. Ele está acostumado com apoiadores por adesão”.

Sobre a sua candidatura ao Senado, ela disse que não está negociando chapa com nenhum candidato a governador. “Não estou negociando nada. Não acredito muito nessa prática. Eu vou me candidatar ao Senado e vou apoiar Tarcísio de Freitas, ainda que ele apoie outro candidato (ao Senado). Já disse isso a ele”, afirmou.