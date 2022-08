Bolsonaro se encontrou com hacker da Vaza-Jato no Alvorada

Na manhã desta quarta, 10, por volta das 8h, conforme apurou a reportagem de VEJA, o hacker da Vaza-Jato, Walter Delgatti, encontrou-se com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ele é réu na Justiça Federal pela invasão dos celulares de várias autoridades do país. As mensagens obtidas mostravam uma relação promíscua entre o ex-juiz Sérgio Moro e a Força Tarefa de Curitiba da Lava-Jato — tal relação levou depois à anulação dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Delgatti deve ser o novo integrante da campanha à reeleição de Bolsonaro e sua função está relacionada à fiscalização das urnas eletrônicas. A aproximação foi intermediada pela deputada federal Carla Zambelli, que o levou a conversas com dirigentes do PL, o partido do presidente, conforme antecipou a jornalista Andréa Sadi em seu blog no G1. Segundo Sadi, o presidente e Zambelli negaram o encontro ocorrido na manhã desta quarta.