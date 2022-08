Bolsonaro se distancia de Lula no maior colégio eleitoral do agronegócio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou a sua vantagem sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás, um dos estados mais importantes do agronegócio brasileiro, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 3 e 7 de agosto e divulgado nesta segunda-feira, 8.

De acordo com a sondagem, Bolsonaro tem 45,1% das intenções de voto contra 30,5% de Lula – no levantamento feito em junho pelo mesmo instituto, o presidente tinha 42,4% contra 32,1% do petista. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa divulgada hoje, atrás dos favoritos aparecem Ciro Gomes (PDT), com 5,5%; Simone Tebet (MDB), com 2,1%, e Pablo Marçal (Pros), com 1,4% — os demais não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 7,8% disseram que irão votar em nenhum, branco ou nulo e 5,5% afirmaram que não sabem ou não responderam.

O aumento da vantagem de Bolsonaro é má notícia para Lula, que quer se aproximar das lideranças do agronegócio para tentar enfrentar o presidente na região Centro-Oeste. O petista chegou a ensaiar uma aproximação com o ex-governador goiano Marconi Perillo (PSDB), que, no entanto, optou por disputar o Senado. Goiás é o maior colégio eleitoral da região (4,9 milhões de eleitores) e o 12º do país.

Governo

Na pesquisa para o governo do estado, o atual governador Ronaldo Caiado (União Brasil) lidera com 46,1% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota), que tem 24,9%; pelo deputado Major Vitor Hugo (PL), com 9,0%; e por Wolmir Amado (PT), com 1,7%.

Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 9,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,5% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 58 municípios de Goiás e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os nºs BR-09828/2022 e GO-07374/2022.