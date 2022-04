Bolsonaro e Lula estão empatados em São Paulo, aponta pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente no Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil (22% do total de votantes do país), segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 31 de março e divulgado neste sábado, 2.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 34,1% contra 31% de Bolsonaro – a margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento feito em dezembro passado, o petista tinha 32% contra 27,9% do atual presidente, uma diferença de 4,1 pontos percentuais.

Em terceiro lugar no levantamento desta semana, aparece com 9,7% o ex-juiz Sergio Moro, que trocou o Podemos pelo União Brasil nesta semana, mas disse que não desistiu da candidatura a presidente da República – embora isso enfrente resistências no seu novo partido.

Os demais concorrentes aparecem todos empatados dentro da margem de erro, inclusive João Doria (PSDB), que renunciou ao governo de São Paulo nesta semana para entrar na corrida ao Palácio do Planalto (veja quadro abaixo).

A pesquisa ouviu 1.820 eleitores em 78 municípios do estado de São Paulo e foi feita através de entrevistas pessoais presenciais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-002214/2022.