Bolsonaro critica o Supremo na primeira resposta no debate da Band

O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou sua participação no primeiro debate presidencial das eleições de 2022, neste domingo, 28, com críticas (não nominais) a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), seu principal alvo. O mandatário foi questionado pelo apresentador do evento sobre como reduzir, em um eventual novo mandato, os atritos entre os Poderes da República.

“Alguns ministro do Supremo Tribunal Federal que querem a qualquer preço interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso daí. O respeito não falta da minha parte, da outra parte que alguns (ministros) se manifestam contrários à minha pessoa”, disse Bolsonaro.

Ele citou como exemplo de supostas interferências do Judiciário a operação contra empresários bolsonaristas deflagrada na última terça, 23, com autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes — um dos principais inimigos eleitos pelo bolsonarismo.

A candidata do MDB, Simone Tebet, também respondeu a mesma pergunta do apresentador. Ela atribuiu a desarmonia entre os Poderes a Bolsonaro. “Precisamos trocar o presidente da República”, disse.

O debate está sendo promovido por um pool de veículos de imprensa (Band, TV Cultura, Folha e UOL) e tem a participação de seis presidenciáveis. Além de Bolsonaro e Tebet, estão presentes o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe D’Avila (Novo).