Bolsonaro confirma presença em homenagem a Michelle em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve aproveitar a homenagem a sua mulher, Michelle Bolsonaro, para encontrar aliados no próximo dia 25, em São Paulo. Segundos assessores próximos, ele confirmou presença no evento que dará à ex-primeira-dama o título de cidadã paulistana. Oferecida pela Câmara Municipal, a cerimônia está marcada para acontecer no Theatro Municipal e promete se transformar em mais um ato político em favor do bolsonarismo na capital. São esperadas cerca de 1.200 pessoas.

A concessão da honraria foi aprovada em novembro do ano passado por iniciativa dos vereadores Rinaldi Digilio (União), Rubinho Nunes (União) e Fernando Holiday (PL). Na Câmara Municipal de São Paulo, a entrega de títulos é prática comum aos 55 parlamentares, que podem aprovar até oito honrarias do tipo ao longo do mandato. No caso de Michelle, a diferença é que a sessão solene para a entrega não será na sede do Legislativo paulistano, mas na principal casa de espetáculos da cidade, cedida pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a ocasião.

Os autores do projeto alegam que a mudança de endereço é necessária em função da estimativa de público. A sala principal do teatro comporta mais de 1.600 pessoas e é alugada por 100.000 reais para eventos privados ou artísticos, podendo, no entanto, ser emprestada para cerimônias organizadas por órgãos públicos, como secretarias municipais e a Câmara. Em nota, a prefeitura informou que “não há qualquer excepcionalidade” na cessão autorizada a pedido do vereador Rinaldo Digilio.

Disputa polarizada

A promoção de mais um ato para exaltar o bolsonarismo na cidade – há menos um mês a Avenida Paulista foi palco de uma manifestação em defesa do ex-presidente – levou parlamentares do PSOL a tentarem barrar na Justiça a realização do evento dentro do teatro, por se tratar de equipamento público. O partido é o principal adversário de Nunes na eleição de outubro, quando, segundo as pesquisas de intenção de voto mais recentes, o prefeito deve disputar a preferência do eleitorado com o deputado psolista Guilherme Boulos.

A disputa entre Nunes e Boulos reforça a polarização da política também em São Paulo. O prefeito é apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro e o parlamentar tem na figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seu principal cabo eleitoral.