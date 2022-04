Bolsonaro anima a sua plateia no pior momento de Lula

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um importantíssimo aceno a sua base mais radical ao conceder indulto na quinta-feira, 21, ao parlamentar bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão por ataques a Corte e às instituições democráticas.

A decisão faz com que Bolsonaro dê uma boa animada em sua base mais fiel e ajuda a lhe dar tração em um momento positivo da sua campanha, uma vez que os apoiadores que simpatizam com Daniel Silveira são os mais mobilizados nas redes sociais e nas manifestações bolsonaristas de rua.

O aceno que Bolsonaro faz a sua militância ocorre no momento em que o seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vive talvez o seu pior momento desde que escalou o topo das intenções de voto, em meados de 2021.

Nos últimos meses, a avaliação de Bolsonaro tem melhorado e isso tem se refletido na diminuição da desvantagem que tem em relação a Lula. Embora o petista não tenha perdido muitos pontos, o presidente se aproxima apoiado pela saída do páreo do adversário que corria na mesma raia, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), e pela eterna indefinição da chamada terceira via.

Segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada no dia 6 de abril, a diferença de Lula para Bolsonaro, que era de 20 pontos em janeiro deste ano (44% a 24%), havia caído para 14 (44% a 30%). Nesta sexta, o instituto irá divulgar novo levantamento.

Enquanto isso, o petista se enrola com a própria campanha. Depois de ter criado polêmica com uma declaração sobre aborto – que os próprios integrantes do seu partido consideraram inoportuna –, o petista vê o comando de comunicação de sua campanha envolvido em um racha entre o pessoal comandado pelo jornalista Franklin Martins e a cúpula da sigla, representada pela presidente, Gleisi Hoffmann.