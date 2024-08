Bolsonaristas usam embate com Musk para pressionar impeachment de Moraes

Deputados e senadores bolsonaristas aproveitaram o aumento da temperatura do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes para reforçar os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os parlamentares têm endossado, ainda, o ato em prol da “democracia e da liberdade” marcado para o 7 de Setembro na Avenida Paulista.

“Toda as decisões ilegAI-5 e imorAI-5 de Alexandre de MorAI-5 têm que ser anuladas, imediatamente, pelo próprio STF e o Senado tem a obrigação de votar seu impeachment! Não há mais condições de continuarem dando suporte a um destruidor da democracia! Dia 7/Set vai ser gigante!”, publicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também fez uma publicação chamando apoiadores para o ato. “É hora de falar de manifestação. Principalmente aqui no X. Se esta rede social for banida, milhões de brasileiros perderão suas liberdades”, declarou.

Após compartilhar o mandado de intimação feito pelo STF a Elon Musk, Nikolas Ferreira (PL-MG) classificou o ato como sendo condizente com uma “ditadura”. “Seu inimigo só está avançando e você faz o que? Recua? Desiste? Desanima os seus? Ou vai pra cima? Eu escolho ir pra cima e estar no dia 07 de Setembro na Paulista”, disse o parlamentar.

Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) criticou a possibilidade de suspensão do X no Brasil e compartilhou um link para um abaixo assinado digital a favor do afastamento de Moraes. “Pelo bem da democracia. Dia 9 de setembro apresentaremos no Senado o pedido formalmente com a assinatura de centenas de parlamentares”, afirmou.

Crise

O Supremo tem aumentado a pressão sobre a rede do bilionário Elon Musk, a fim de que a empresa cumpra determinações judiciais de excluir do X conteúdos considerados inadequados. O clima esquentou de vez quando a companhia de Musk publicou, em 17 de agosto, um despacho de Moraes em que o magistrado ameaçava multar e prender Rachel Conceição, então a principal executiva do X no Brasil.

Naquele mesmo dia, a empresa anunciou o fechamento de seu escritório no país e a demissão de todos os funcionários, enquanto Musk defendia o impeachment de Moraes. Na última quarta-feira, 28, Moraes determinou que a companhia informe, em 24 horas, quem são os responsáveis legais no Brasil. Diante da falta de resposta, o ministro bloqueou, hoje, as contas da Starlink, empresa de internet via satélite que também opera por aqui.

Hoje, por meio de sua conta no X, Musk criticou duramente o brasileiro. “Este cara, @Alexandre, é um completo criminoso da pior espécie”, afirmou ao responder ao post de um seguidor que criticava a interdição da Starlink no Brasil.

Manifestação

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a convocar uma manifestação na Avenida Paulista para o dia 7 de setembro, feriado nacional da Independência, na qual vai tentar pressionar o STF em especial em relação aos processos que envolvem os seus apoiadores processados em razão da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023.

Em vídeo postado em suas redes sociais, ele classificou o ato como “patriótico” e “suprapartidário” e pediu aos seus apoiadores que não façam manifestações semelhantes fora da capital paulista e que eles boicotem os tradicionais atos oficiais de comemoração da data.