Rede X tem pico de instabilidade no Brasil, e Musk chama Moraes de “criminoso”

A rede social X (ex-Twitter) enfrenta um pico de instabilidade no Brasil desde as 16h17. Segundo o Downdetector, ferramenta que acompanha a estabilidade de sites e plataformas, em apenas 30 minutos, os relatos de problemas de conexão dispararam e somavam quase 2 500 por volta das 16h47. Para se ter uma ideia, em dias normais, o X registra uma média de apenas duas queixas por hora.

De acordo com o Downdetector, 85% das ocorrências referem-se a problemas de acesso via celulares; 8% tratavam do acesso via website, e os 7% restantes, foram creditados a dificuldades de conexão com os servidores.

A instabilidade chega em um momento delicado para o X no Brasil, em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aumenta a pressão sobre a rede do bilionário Elon Musk, a fim de que a empresa cumpra determinações judiciais de excluir do X conteúdos considerados inadequados.

O clima esquentou de vez, quando a companhia de Musk publicou, em 17 de agosto, um suposto despacho de Moraes, em que o magistrado ameaçava multar e prender Rachel Conceição, então a principal executiva do X no Brasil. Naquele mesmo dia, a empresa anunciou o fechamento de seu escritório no país e a demissão de todos os funcionários, enquanto Musk defendia o impeachment de Moraes.

Ontem, 28, Moraes determinou que a companhia informe, em 24 horas, quem são os responsáveis legais no Brasil. Diante da falta de resposta, o ministro bloqueou, hoje, as contas da Starlink, empresa de internet via satélite que também opera por aqui.

Hoje, por meio de sua conta no X, Musk criticou duramente o brasileiro. “Este cara, @Alexandre, é um completo criminoso da pior espécie”, afirmou ao responder ao post de um seguidor que criticava a interdição da Starlink no Brasil.

This guy @Alexandre is an outright criminal of the worst kind, masquerading as a judge https://t.co/l5zZ7gplSI — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Pouco depois, Musk retuitou o post de outro seguidor, em que o bilionário aparece ao lado de Jair Bolsonaro, quando veio ao Brasil em 2022 encontrar-se com o então presidente para tratar da oferta de internet via satélite provida pela Starlink. “Como os tempos mudam rápido”, afirmou Musk no post.

How quickly times change https://t.co/nVNU5syMyu — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024