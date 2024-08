Após fechar o X no Brasil, Elon Musk diz que Moraes “precisa sair”

Após o anúncio de que o X (antigo Twitter) fechou as operações no Brasil em reação a uma suposta ameaça de Alexandre de Moraes à equipe da empresa no país, o dono da rede social, Elon Musk, fez uma série de postagens criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste sábado, 17.

“Devido às exigências do ‘ministro’ Alexandre no Brasil, que nos obrigariam a violar (em segredo) as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais, o X não tem escolha a não ser encerrar nossas operações locais no Brasil. Ele é uma total desgraça para a Justiça”, escreveu Musk, compartilhando o comunicado da empresa.

Minutos depois, ao comentar e compartilhar um post do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que convidou o empresário para participar de manifestações para pleitear o impeachment de Moraes em São Paulo, no próximo dia 7 de setembro, ele respondeu:

“Não há dúvida de que Moraes precisa sair. Ter um ‘ministro’ que repetidamente e de forma flagrante viola a lei não é justiça alguma”, escreveu.

Na sequência, ele compartilhou uma montagem com fotos do ministro do STF e de Voldemort, vilão da série de livros e filmes Harry Potter. “A semelhança é impressionante. Alexandre de Voldemort”, ironizou.

https://x.com/elonmusk/status/1824849359156171108

Não satisfeito, ele fez mais uma postagem dizendo que a decisão de fechar o escritório do X no Brasil foi difícil, mas que não haveria como explicar as ações da empresa sem sentir vergonha de tivessem concordado com as exigências ilegais de “censura secreta e entrega de informações privadas” de Moraes.