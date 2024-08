Twitter demite funcionários, sai do Brasil e culpa Alexandre de Moraes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Twitter, agora X, comunicou que está encerrando as operações no Brasil. Em nota divulgada neste sábado, 17, a rede social atribui a responsabilidade da decisão ao ministro do STF Alexandre de Moraes. O fechamento das atividades foi anunciado aos funcionários, pegos de surpresa. Em nota, o X acusa o ministro de ameaçar o seu representante legal no Brasil de prisão, caso a empresa não cumprisse as ordens de censura.

“Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil”, diz o comunicado.

Até o momento, o STF não vai se manifestou sobre a decisão.

