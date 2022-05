Bolsonaristas travam disputa apertada pelo governo de Santa Catarina

O duelo pelo governo de Santa Catarina tem um duelo apertado entre dois políticos de partidos da base do presidente Jair Bolsonaro (PL): o atual governador Carlos Moisés (Republicanos) lidera a corrida com 18%, seguido de perto pelo senador Jorginho Mello (PL), de acordo com pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data entre os dias 21 e 23 de maio e divulgada nesta terça-feira, 24. Os dois partidos, PL e Republicanos, integram o Centrão, o bloco parlamentar que sustenta o governo Bolsonaro no Congresso.

Na sequência, o ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro (União Brasil) tem 12% das intenções de voto e está empatado tanto com Mello quanto com Moisés na margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. Dentro da mesma margem, Loureiro, por sua vez, está empatado com o senador Esperidão Amin (PP) e com Décio Lima (PT), ambos com 9%.

Completam o levantamento Antídio Lunelli (MDB), Dário Berger (PSB), os dois com 4%, além de Gelson Merísio (SD), que tem 3%, Odair Tramontin (Novo), com 2%, e Ralf Zimmer (Pros), também com 2%. São ainda 11% de votos declarados brancos ou nulos e 12% que não sabem ou não responderam.

Senado

O ex-governador Raimundo Colombo (PSD) lidera a disputa pelo Senado com 14% das intenções de voto. Atrás dele estão Kennedy Nunes (PTB), com 8%, Fernando Coruja (PDT), com 6%, Dário Berger e Jorge Seif Júnior (PL), ambos com 5%. Ao ser perguntado sobre senadores, 23% declaram voto nulo ou branco e 39% que não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SC-04302/2022.