Bolsonarista que comanda a PRF ganha novo cargo no governo

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, para compor a Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. A nomeação, publicada no último dia 6 no Diário Oficial da União, despertou a insatisfação do Ministério Público Federal, que abriu um processo de improbidade administrativa contra o gestor da PRF.

Na ação, o MPF cobrou da Justiça na última terça, 13, a celeridade para apreciar o pedido de afastamento de Vasques, acusado de utilizar indevidamente o cargo, desviando sua finalidade, para favorecer Bolsonaro durante o período eleitoral. Na véspera do segundo turno, ele fez uma postagem no Instagram pedindo votos para o presidente da República.

A liminar foi negada pelo juiz, sob a alegação de que ele estaria de férias. O retorno de Silvinei aos trabalhos ocorreu no dia 6, mesma data da nomeação na comissão.

Em outra frente, Silvinei Vasques entrou na mira do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a PRF montar blitze no dia da eleição, sobretudo no Nordeste, supostamente para prejudicar passageiros de ônibus que teriam a preferência por Luiz Inácio Lula da Silva.