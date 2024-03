Bolsonarismo usa áudio de Cid para atacar investigação contra Bolsonaro

Lideranças políticas ligadas ao bolsonarismo avaliam que o áudio revelado por VEJA que mostra o tenente-coronel Mauro Cesar Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, comprometem as investigações que vem sendo feitas contra o ex-presidente. Cid é o principal delator nas apurações, mas as suas revelações foram todas corroboradas por provas e outros depoimentos colhidos pela Polícia Federal.

“A colaboração está comprometida, e a narrativa desmoralizada”, disse o senador Rogério Marinho (PL-RN), ex—ministro de Bolsonaro e líder da oposição no Senado.

A colaboração está comprometida, e a narrativa desmoralizada. pic.twitter.com/xomHLg28La — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) March 22, 2024

“Quando tudo passar, Joaquim Silvério dos Reis nunca será Duque de Caxias e Tiradentes sempre será o mártir de traidores e dos que tentaram salvar sua pele de forma vil ou falando meias verdades”, escreveu nas redes sociais o senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder da minoria no Senado e também ex-ministro de Bolsonaro. Ele faz referência a Joaquim Silvério, considerado traidor da Inconfidência Mineira.

Quando tudo passar, Joaquim Silvério dos Reis nunca será Duque de Caxias e Tiradentes sempre será o mártir de traidores e dos que tentaram salvar sua pele de forma vil ou falando meias verdades. pic.twitter.com/xOPIieYyeI — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 22, 2024

A lei já acabou. A lei ‘é’ eles. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende e solta quando ele quiser”, postou o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), vice-líder da oposição na Câmara e também próximo ao bolsonarismo. “Estado democrático de direito”, ironizou o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro e pré-candidato do bolsonarismo à prefeitura do Rio de Janeiro.

Família Bolsonaro

Até as 12h, nenhum membro da família Bolsonaro havia comentado as falas de Cid nos áudios revelados por VEJA. O ex-presidente postou apenas imagens com apoiadores durante visita que está fazendo a Rio Branco (AC) na manhã desta sexta-feira.

Nas redes sociais, perfis de apoiadores de Bolsonaro também divulgam a visão de que as falas de Cid comprometem a investigação. O assunto é um dos mais comentados em redes como o X (antigo Twitter) desde a noite de quinta-feira, quando a reportagem exclusiva foi publicada no site de VEJA.