Bem avaliado, Caiado lidera disputa pela reeleição em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lidera a corrida pela reeleição ao comando do estado, segundo levantamento feito entre os dias 13 e 17 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, ele tem 40,8% das intenções de voto contra 21,9% do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) e 14,6% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o deputado federal major Vitor Hugo (PL), com 7.7%; o empresário Edigar Diniz (Novo), com 1,5%; e o professor Wolmir Amado (PT}, com 1,2%.

Entre os entrevistados, 7,6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos e 4,7% não souberam ou não responderam.

No segundo turno, Caiado venceria Mendanha (51,8% a 32,5%) e Perillo (56,3% a 22,1%).

Avaliação

A gestão de Caiado é aprovada por praticamente dois de cada três eleitores do estado. Segundo a pesquisa, 64,5% aprovam o seu governo, enquanto 30,1% desaprovam e 5,5% não souberam ou não opinaram.

Quando questionados sobre como avaliam a administração, 44,4% a classificaram como ótima ou boa, enquanto 35,3% a consideraram regular e 19,2% disseram que ela é ruim ou péssima – 1,2% dos eleitores não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi feita om 1.540 eleitores de 60 municípios de Goiás por meio de entrevistas pessoais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº GO-00766/2022.