BA: pesquisa confirma alta de petista, mas ACM ainda venceria no 1º turno

O ex-secretário Jerônimo Rodrigues (PT) cresceu nas intenções de voto e reduziu a diferença para o líder da corrida ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), mas o ex-prefeito de Salvador ainda venceria a eleição no primeiro turno se a disputa fosse hoje, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 6, pelo instituto Paraná Pesquisas – ele tem 52,9% das intenções de voto contra 20,5% do petista.

Os últimos levantamentos apontam que Rodrigues, que é apoiado pelo governador Rui Costa (PT) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem conseguido diminuir a diferença para o líder da disputa. Em levantamento divulgado na segunda-feira, o instituto Real Time Big Data já tinha detectado o movimento, com uma queda de treze pontos na vantagem de ACM Neto desde julho.

Na série recente do Paraná Pesquisas, o petista tinha 15,8% em julho, foi para 18,2% em agosto e atingiu 20,5% em setembro. Já o ex-prefeito de Salvador tinha 58,0%, depois caiu para 53,5% e agora chegou a 52,9%. Apesar do encolhimento da diferença, faltando menos de um mês para a votação, ACM Neto ainda é o grande favorito para conquistar o governo da Bahia.

Na pesquisa divulgada hoje, aparece na sequência o ex-ministro João Roma (PL), que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 11,6%, e Marcelo Millet (PCO), com 1,0%. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 6,9% declararam que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,8% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores entre os dias 1 e 5 de setembro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BA-09401/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.