Avião que desapareceu no Paraná é encontrado com 3 corpos

Após cinco dias de buscas, o avião que desapareceu no Paraná foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 7. Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), nenhum dos três tripulantes sobreviveu. “Depois de cinco dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que três corpos foram encontrados nesta tarde na Serra do Mar”, informou o governador. Estavam a bordo o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, e dois servidores da Casa Civil do Paraná: Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Genowei Junior, de 42 anos.

Na última segunda-feira, 3, às 7h50 (horário de Brasília), o avião bimotor de modelo Piper Arrow PA-28R-200 decolou de Umuarama, no interior do estado, e deveria chegar a Paranaguá, no litoral, às 10h24 – porém, a aeronave emitiu o último sinal às 10h14 e desapareceu enquanto sobrevoava a Serra do Mar. Segundo o governo do Paraná, a localização foi perdida entre os municípios de Guaratuba e Morretes.

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que foi acionado pelo Cindacta (centro de controle de tráfego aéreo) por volta das 14h, e as buscas tiveram início na mesma data. A operação conjunta entre Bombeiros, FAB e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) mobilizou cinco helicópteros e 50 pessoas por terra.

