Avião da PF cai em aeroporto de Belo Horizonte e deixa dois mortos

Um avião pertencente à Polícia Federal com três pessoas a bordo caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 6. Dois tripulantes morreram queimados no local e um homem foi socorrido e levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao pronto-socorro do Hospital João XXIII, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Segundo as autoridades, o avião estava partindo do aeroporto e chegou a decolar, mas perdeu altitude após alguns instantes e caiu na área lateral da pista. Os bombeiros afirmam que o incêndio já foi controlado e a aeronave retirada da pista de decolagem.

Em nota, a Polícia Federal informou que as duas vítimas fatais foram os agentes federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto e que o terceiro tripulante, o mecânico terceirizado Walter Luís Martins, encontra-se lúcido no hospital. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, visitará o local do acidente.

As causas da queda do avião estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ocorrências anteriores

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião era um modelo Cessna Grand Caravan, fabricado em 2001, com número de série 208B0903. O Certificado de Aeronavegabilidade (CA), documento que comprova as condições de voo da aeronave, tinha validade até agosto de 2024 e aguardava a renovação — segundo a Anac, pela data de emissão, o certificado estava fora do padrão atual.

Dados do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), da FAB, indicam que o mesmo avião já havia registrado avarias em pelo menos duas outras ocasiões. Em 3 de abril de 2019, a aeronave partiu de Brasília com destino a Jundiaí, região metropolitana de São Paulo, e sofreu um esvaziamento do pneu esquerdo durante o pouso, dificultando o controle do veículo na pista. Já em 12 de agosto de 2020, o avião passou pelo mesmo problema de esvaziamento de pneu, desta vez do lado direito, durante um pouso em Guarulhos. Em ambas as ocasiões, os danos ao veículo foram leves e nenhum dos tripulantes se feriu.

