Ataque a tiros em duas escolas deixa ao menos três mortos no ES

Duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, foram alvos de ataques a tiros nesta sexta-feira, 25. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social, pelo menos três pessoas foram mortas, sendo dois professores e um aluno. Outras onze pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

O atirador arrombou um cadeado e invadiu primeiro a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, por volta das 10h. “Ele teve acesso direto a sala dos professores no intervalo e assim surpreendeu, infelizmente, e vitimou nove professores que foram socorridos, dois foram a óbito”, relatou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Márcio Celante.

Em seguida, o criminoso atacou o Centro Educacional Praia de Coqueiral, escola particular localizada na mesma rua, onde baleou três pessoas – uma delas não resistiu. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos atuam no atendimento das vítimas e tentam localizar o suspeito.

Segundo o secretário, a informação preliminar é de que o atirador agiu sozinho. Ele usava uma pistola semiautomática, roupas camufladas e estava com o rosto coberto. “Pelo vídeo inicial a que nós tivemos acesso, uma pessoa participou. Agora precisamos entender a dinâmica fora da escola, se havia algum carro dando cobertura, outras pessoas”, afirmou Celante.

No Twitter, o governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), manifestou “sentimento de pesar e muita tristeza” e disse que determinou a ida a Aracruz dos secretários Vitor de Angelo (Educação) e Márcio Celante. “Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas”, postou.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que soube do ataque com tristeza. “Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas”, escreveu.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas. — Lula (@LulaOficial) November 25, 2022