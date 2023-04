As relações de Moro com o desembargador que mandou prender Tacla Duran

Antigo alvo da Operação Lava Jato e apontado pelas investigações como operador de dinheiro ilícito da Odebrecht, o advogado Rodrigo Tacla Duran havia tido os mandados de prisão preventiva expedidos contra si revogados pelo juiz federal Eduardo Appio, novo responsável pela Lava Jato no Paraná. Na última terça-feira, 11, no entanto, Tacla Duran teve a prisão preventiva restabelecida pelo desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Malucelli vem a ser pai do advogado João Eduardo Barreto Malucelli, 28 anos, que aparece como sócio do senador Sergio Moro (União-PR) e da deputada federal Rosângela Moro (União-SP) no escritório Wolff & Moro Sociedade de Advogados, sediado em Curitiba. O casal está afastado do escritório. Tacla Duran acusou Moro e o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol de extorsão, em caso que foi remetido à alçada do Supremo Tribunal Federal.

Além de sócio do casal Moro, João Malucelli também é genro deles. Ele tem um relacionamento com Julia Wolf, filha mais velha de Rosângela e Moro.

Ao restabelecer a prisão de Rodrigo Tacla Duran, o desembargador Malucelli considerou que Appio não poderia ter revogado as ordens contra ele, porque o processo havia sido suspenso por ordem do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. O magistrado do TRF4 já havia se posicionado, em março, contra um pedido de Tacla Duran para que Moro fosse declarado suspeito em relação a ele nos processos da Lava Jato.

