As férias do desembargador que mandou prender Rodrigo Tacla Duran

Em meio às polêmicas em torno da sua decisão que restabeleceu a prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran e suas relações pessoais com o senador Sergio Moro (União-PR), acusado de extorsão por Tacla Duran, o desembargador federal Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), saiu de férias na última segunda-feira, 17. Ele volta ao trabalho no dia 6 de maio, período em que terá como substituto o juiz federal Rodrigo Kravetz.

Segundo a assessoria de imprensa do TRF4, as férias de Malucelli neste momento não passam de uma coincidência: elas estavam marcadas desde o dia 3 de fevereiro, antes de o desembargador federal se tornar pivô de controvérsias em torno do caso Tacla Duran.

No mesmo dia em que Marcelo Malucelli saiu de férias, o Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento para apurar a conduta dele no caso envolvendo o advogado. Após o juiz federal Eduardo Appio ter revogado as ordens de prisão contra o Tacla Duran na Operação Lava Jato, Marcelo Malucelli restabeleceu no último dia 13 a prisão do advogado.

Apontado na Lava Jato como lavador de dinheiro sujo da Odebrecht no exterior, o advogado acusa Moro e o ex-procurador da Lava Jato e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) de extorsão. Reportagem de VEJA desta semana detalha o caso.

Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, de 28 anos, que é sócio de Sergio Moro e da mulher dele, a deputada Rosângela Moro (União-PR), no escritório Wolff & Moro Sociedade de Advogados, em Curitiba. Além da sociedade, João Eduardo é namorado da filha mais velha do casal Moro, a advogada Julia Wolff, e trabalha como servidor comissionado no gabinete de um deputado estadual que é irmão de um dos suplentes de Sergio Moro.

Ao restabelecer a prisão de Rodrigo Tacla Duran, o desembargador Malucelli considerou que Appio não poderia ter revogado as ordens contra ele, porque o processo havia sido suspenso por ordem do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. O magistrado do TRF4 já havia se posicionado, em março, contra um pedido de Tacla Duran para que Moro fosse declarado suspeito em relação a ele nos processos da Lava Jato.

