As bicadas que Alckmin dá no ninho tucano para ajudar Lula

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) tem se formado um dos principais articuladores de apoios de políticos de centro para a chapa liderada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da qual o ex-tucano é candidato a vice-presidente.

Alckmin tem atuado silenciosamente nos bastidores políticos. Além dos tucanos da velha guarda com quem mantém contato, ele conversou recentemente mais de uma vez por telefone com o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, candidato do PSDB ao comando do Rio Grande do Sul (Leite negou a VEJA ter falado com o candidato a vice de Lula).

No cardápio, além de assuntos atuais, possíveis alianças em um eventual segundo turno. Apesar das chances cada vez menores de vitória no primeiro turno devido ao crescimento das candidaturas de terceira via de Ciro Gomes (PDT) e de Simone Tebet (MDB), Alckmin é tido como um elemento capaz de ajudar Lula a liquidar a fatura já no dia 2 de outubro.

Alckmin também já ligou para o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), hoje candidato ao Senado por Goiás, para tentar atraí-lo para o palanque de Lula, ao menos no segundo turno, em uma região com forte presença do agronegócio. Perillo foi o coordenador da campanha presidencial de Alckmin em 2018, e os dois têm relação bastante próxima.

Outros tucanos da velha guarda já estão bem próximos de Lula, como o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, que esteve com Alckmin e Lula no comício realizado no Vale do Anhangabaú no dia 20 de agosto e que já declarou voto na chapa.

“O Alckmin simboliza a capacidade do PT de ampliar alianças políticas e de dialogar com mais setores da sociedade, inclusive com políticos do PSDB”, afirma Edinho Silva, coordenador de comunicação da campanha de Lula.