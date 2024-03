Após ser inocentado, Aécio volta a ser garoto-propaganda do PSDB

O tucano Aécio Neves, ex-governador, ex-senador e atual deputado federal por Minas Gerais, voltou a ser garoto-propaganda do PSDB após ser inocentado das acusações de corrupção passiva no âmbito da operação Lava-Jato. O parlamentar estrela uma das atuais campanhas da sigla que tem como meta reforçar que há “vida inteligente entre os extremos”.

“O Brasil não pode viver eternamente refém dessa polarização perversa entre os dois extremos que só interessa a eles próprios e que tanto mal vem causando ao país. Existe vida inteligente entre os extremos, sem ódio, sem radicalismo e que não é contra ninguém, mas a favor do Brasil. Com o PSDB, uma nova história vai começar”, diz Aécio, em vídeo institucional postado pela legenda nas redes sociais neste sábado, 16.

https://twitter.com/PSDBoficial/status/1769027527517851872

Atual presidente do Instituto Teotônio Vilela, braço de formação política do PSDB, Aécio Neves retomou o protagonismo no partido ao articular a eleição da nova direção nacional – agora sob o comando de seu aliado, Marconi Perillo – e defender de forma enfática uma postura partidária de oposição ao governo Lula. Em entrevista a Veja, em dezembro passado, o parlamentar criticou duramente o presidente — que acusa de irresponsabilidade fiscal e de promover uma agenda do atraso — e a polarização entre petismo e bolsonarismo.

Eleições municipais

O reposicionamento do partido, no entanto, deve enfrentar dificuldades neste ano eleitoral. Mesmo em São Paulo, onde a sigla sempre teve mais êxito nas urnas, o cenário é de enfraquecimento. A sigla não tem um nome forte para lançar nem para a disputa da capital paulista, que deu ao PSDB a vitória nas urnas em 2016, com João Doria, e em 2020, com Bruno Covas.

A mesma situação se repete em outras capitais e cidades importantes do país, com prefeitos e vereadores tucanos trocando a legenda por outros partidos mais competitivos e com lado definido na polarização entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o cenário deve levar o PSDB a apoiar a pré-candidatura de Tabata Amaral (PSB), que também tenta furar a bolha da polarização.

Para animar a militância e tentar virar o jogo, Perillo completou nesta semana uma rodada de visitas a capitais com o objetivo de fortalecer bases regionais e organizar pré-candidaturas. Em Recife, por exemplo, o tucano convidou o ex-deputado Daniel Coelho (Cidadania) para concorrer à prefeitura. Já em Curitiba, o dirigente se encontrou com o ex-governador paranaense Beto Richa, que tentou se filiar ao PL para disputar a prefeitura, mas foi barrado pelos bolsonaristas e agora deve se lançar pelo PSDB mesmo.