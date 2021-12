Apoio petista a candidato de Ciro desagrada a Lula e divide o PT no Ceará

Os ataques do presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocam em risco a aliança firmada entre o PT e o PDT no governo do petista Camilo Santana no Ceará.

Depois de oito anos à frente do Executivo estadual, o governador deverá encaminhar o apoio a a um candidato pedetista para a sua sucessão — o favorito é o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio; a vice-governadora Izolda Cela também busca a indicação, ao lado do deputado Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

Sem nenhuma trégua de Ciro nos ataques ao líder petista, a costura no estado desagrada a Lula e a uma ala do PT , liderada pela ex-prefeita de Fortaleza Luiziane Lins, que defende candidatura própria. Com influência em algumas secretarias, o deputado José Guimarães (PT) é defensor da aliança com os pedetistas.

A situação coloca em risco a montagem de um palanque para Lula, já que Ciro é o candidato do PDT na eleição presidencial. Enquanto o PT não se entende, o ex-senador Eunício Oliveira conta com a simpatia do ex-presidente a uma composição com o MDB. “Se o PT do Ceará entender que deve ter um palanque puro para o Lula, eu me coloco à disposição para concorrer ao governo do estado”, afirma o ex-senador, que tem como alternativa concorrer a deputado federal e disputar o comando da Câmara em 2023.

