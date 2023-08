Apagão cria transtornos nos metrôs de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte

O apagão que atinge pelo menos quinze estados e o Distrito Federal nesta terça-feira, 15, afetou o funcionamento do metrô em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte.

Na capital paulista, os trens da linha 4-Amarela funcionaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada pela manhã, deixando as plataformas das estações lotadas. Segundo a Via Quatro, concessionária que administra a linha, a operação já foi normalizada. No entanto, nas redes sociais, passageiros relataram ter ficado horas parados esperando os trens nas estações.

Também houve queda de energia nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, administradas pelo próprio Metrô, mas os trens circularam normalmente.

Em Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, a falha interrompeu o funcionamento dos trens. A CCR Metrô Bahia informou que as operações foram temporariamente suspensas e orientou os clientes a evacuar os vagões e as plataformas no momento da ocorrência. Um vídeo mostra os passageiros saindo de um trem parado e andando pelos trilhos na capital baiana.

O apagão também afetou o transporte público de Belo Horizonte. Segundo a MetrôBH, que administra as linhas na capital mineira, os trens não circularam por 30 minutos e todas as estações foram fechadas entre 8h30 e 9h. O sistema está em processo de normalização.

Dezenas de cidades registram falta de energia desde o início da manhã desta terça-feira, 15. Há relatos no Distrito Federal e em estados como Amazonas, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba.

O Ministério de Minas e Energia comunicou em nota que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. As causas ainda estão sendo apuradas. O governo também determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o incidente.

Um trem ficou parado entre Eldorado e Cidade Industrial e precisou ser esvaziado devido ao apagão. Passageiros foram auxiliados pelos seguranças do metrô e foram conduzidos pelas vias de volta para a estação Eldorado. pic.twitter.com/VOFygjT4Xg — Metrô de BH 🚇 (@metrodebh) August 15, 2023

O metrô de Salvador parou e as pessoas tiveram que seguir andando pelos trilhos (trecho entre Acesso Norte e Detran) pic.twitter.com/cjuJSdo56B — Geraldo Antonio (@geraldoa93) August 15, 2023

