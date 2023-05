AO VIVO: Arthur Lira debate nos EUA reformas e desenvolvimento do Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participa nesta terça-feira, 9, em Nova York, de um debate sobre oportunidades para o Brasil, reformas e desenvolvimento econômico do país, no LIDE Brazil Investment Forum. O evento é organizado pelo LIDE, empresa do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo João Doria, que deixou a política em 2022.

O fórum nos Estados Unidos, que reúne também senadores, governadores, deputados federais e 250 empresários no Harvard Club, começa às 9h e terá transmissão ao vivo no site de VEJA. O evento será dividido em dois painéis.

Participam do primeiro deles, das 9h às 11h, os governadores Claudio Castro (PL-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Jr (PSD-PR), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wilson Lima (União-AM) e Renato Casagrande (PSB-ES). Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também estão entre os debatedores.

A segunda parte do fórum, que começa às 11h e termina às 12h50, terá Arthur Lira, o ex-presidente Michel Temer (MDB), os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Daniella Ribeiro (PSD-PB), e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária na Câmara. O painel inclui ainda o presidente da Febraban, Isaac Sidney, o presidente do Bank of America, Alexandre Bettamio, e o presidente do conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco.