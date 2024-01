Aniversário de São Paulo terá ‘superagenda’ de pré-candidatos à prefeitura

O aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 25, terá eventos envolvendo a participação dos três principais pré-candidatos à prefeitura neste ano. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) planejam uma intensa programação para comemorar a data e chamar a atenção para suas plataformas eleitorais.

No comando da capital até pelo menos dezembro, Nunes terá uma extensa agenda oficial. Pela manhã, o prefeito participará de um ato cívico, seguido de missa solene na Catedral da Sé e inauguração do edifício-sede para os corpos artísticos do Teatro Municipal. O evento terá a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, após declarar apoio à reeleição de Nunes, deve ser visto com mais frequência ao lado dele. Ao longo do dia, o emedebista ainda deve acompanhar o tradicional bolo no Bixiga e a final da Copinha entre Corinthians e Cruzeiro, em Itaquera, zona leste da capital paulista.

Tabata

Com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, por vídeo, Tabata vai se lançar oficialmente nesta quinta, em evento marcado na laje da casa onde cresceu e onde ainda vive sua família, na Vila Missionária, região de Cidade Ademar, na zona sul paulistana. A parlamentar usará a data para se colocar como opção contra a polarização Lula x Jair Bolsonaro, simbolizada por Boulos e Nunes, que têm o apoio do atual e do ex-presidente, respectivamente.

Boulos

Já Boulos vai priorizar suas bandeiras durante a festa. O deputado é esperado em um almoço preparado por uma cozinha solidária, projeto que aprovou no Congresso em 2023 e que prevê a criação de uma rede de cozinhas com distribuição gratuita de refeições para a população vulnerável. A ex-prefeita Marta Suplicy não deve acompanhar o deputado nos compromissos do dia. A refiliação ao PT para ser vice na chapa está marcada para o dia 2 e somente após essa data é que ambos passarão a ser vistos juntos.

Shows

Já a população poderá festejar a data em shows espalhados pela cidade. A cantora Lexa, por exemplo, vai se apresentar na zona norte, e Naiara Azevedo no centro. Há, ainda, eventos culturais marcados para os museus da cidade, Vale do Anhangabaú e Mercado Municipal, entre outros locais.

