Aluna morre e três estudantes ficam feridos em ataque a escola em SP

Atualizado em 23 out 2023, 10h35 - Publicado em 23 out 2023, 10h20

Uma estudante morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um ataque na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 23. Os três alunos foram levados para um hospital localizado no mesmo bairro. A Polícia Científica já chegou ao local para iniciar uma perícia e entender como tudo ocorreu.

O autor dos crimes, um adolescente de 15 anos, entrou no colégio atirando até ser detido. Ele foi encaminhado para a delegacia da região, onde prestará depoimento. De acordo com o governo estadual, a Polícia Militar foi acionada e apreendeu o autor dos disparos e a arma utilizada por ele..

A notícia dos tiros correu rapidamente nos grupos de pais dos alunos e muitos foram à porta da escola para obter mais informações.

Em nota, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o ocorrido. “O Governo de SP lamenta profundamente e se solidariza com as famílias das vítimas (…). Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares”, afirma a administração no comunicado oficial.

Segundo a gestão, os três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba — um deles se machucou ao tentar fugir durante o ataque.

Pelo X (ex-Twitter), o governador paulista lamentou o ocorrido.

Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, três alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 23, 2023

Na mesma rede, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também se solidarizou com as vítimas.

Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 23, 2023

