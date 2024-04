Aliança de apoio à reeleição de Ricardo Nunes chega a dez partidos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem ampliado o arco de alianças para disputar a reeleição. Pesquisa divulgada nesta semana aponta um cenário acirrado, com ele e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tecnicamente empatados na margem de erro.

Na quarta-feira, 24, o Mobiliza (antigo PMN) anunciou o embarque na candidatura de Nunes — com o movimento, o atual prefeito já soma com dez partidos em torno de seu nome. Além do próprio MDB, fazem parte da aliança o PL de Jair Bolsonaro, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Avante, Podemos, PRD (resultado da fusão do PTB e Patriota) e, agora, o Mobiliza.

Segundo a campanha de reeleição de Nunes, o atual prefeito ainda espera a adesão oficial do União Brasil e, em paralelo, mantém conversas com a federação PSDB-Cidadania. Enquanto um ala minoritária tucana defende a aliança com Nunes devido a uma “predominância” da sigla na prefeitura — hoje, secretarias como a da Educação são ocupadas por tucanos –, outro ala tem defendido o apoio à deputada federal Tabata Amaral (PSB) após a filiação de José Luiz Datena ao PSDB. O apresentador é cotado para ser vice de Tabata.

No início da semana, Nunes já havia sido presenteado com um jantar com apoiadores de peso na casa do ex-senador Luiz Pastore, em São Paulo. Participaram do encontro nomes como os caciques partidários Valdemar Costa Neto (PL), Baleia Rossi (MDB), Marcos Pereira (Republicanos), Renata Abreu (Podemos) e Paulinho da Força (SDD), além do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De olho em 2026

Mais do que uma aliança em torno da recondução de Nunes ao Executivo paulistano, a frente partidária que vem sido construída é tida também como um prelúdio para as eleições presidenciais de 2026. A visão de caciques do MDB é que a vitória na maior cidade do país será um trunfo importante na construção de um nome da “terceira via”, aglutinando partidos que transitam entre a centro-esquerda e a direita.

“É elogiável a capacidade de dialogar e de agregar do prefeito Ricardo Nunes. Ele está sendo capaz de construir em São Paulo, que é um farol para o país, um plano de desenvolvimento que une diferentes lideranças e visões políticas, que supera divergências e que sela compromissos em favor da sociedade”, afirmou Enrico Misasi, presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo.

Empate

Pesquisa AtlasIntel divulgada na quinta-feira, 24, mostra um cenário de empate técnico: segundo a sondagem, Boulos tem 35,6% das intenções de voto, enquanto Nunes tem 33,7%. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A deputada Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro lugar, com 14,7% das intenções de voto, seguida pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil), com 9,4%. Marina Helena (Novo) tem 3,5%. Altino Prazeres Júnior (PSTU) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 2,2%, e 0,9% não sabe ou não respondeu.