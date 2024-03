Adolescente esfaqueia colegas em escola no Distrito Federal

Um adolescente de quinze anos esfaqueou dois estudantes e uma monitora do Centro de Ensino Fundamental São José, no bairro de São Sebastião, em Brasília, na manhã desta segunda-feira, 4. As vítimas, que têm catorze, quinze e 57 anos, tiveram ferimentos leves. A Polícia Militar interveio e o autor do ataque foi preso.

Segundo informações da corporação, o adolescente estava com duas facas e agrediu os colegas e a monitora no começo das aula. Um professor conseguiu conter o estudante até o socorro chegar. Os policiais precisaram negociar para que o autor das facadas se entregasse.

Por ser menor de idade, o adolescente foi apreendido e responderá por ato infracional — uma espécie de crime “equiparado”. Ele vai ser investigado pela Polícia Civil e, se for levado ao Judiciário, pode ser condenado a cumprir medidas socioeducativas. A mais grave é o internamento, que pode durar até três anos.

De acordo com o relatório “Ataques às escolas do Brasil”, do Ministério da Educação, divulgado em 2023, atentados como o desta segunda-feira cresceram significativamente nos últimos anos. De 2002 a outubro passado, quando o estudo foi divulgado, o Brasil já enfrentou 36 episódios similares, que deixaram 164 vítimas — 49 fatais.

Em janeiro, o Congresso aprovou uma lei que criminaliza o cyberbullyng, estabelecendo uma pena de até quatro anos pelos delitos digitais. A medida é uma das formas de enfrentamento da onda de violência nas escolas.