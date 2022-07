ACM Neto mantém larga vantagem sobre candidato do PT na Bahia

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) conseguiu ampliar a sua folgada vantagem na disputa pelo governo da Bahia, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado entre os dias 1º e 4 de julho e divulgado nesta terça-feira, 5.

De acordo com a pesquisa, ACM Neto tem 58,0% das intenções de voto conta 15,8% do ex-secretário estadual Jerônimo Rodrigues (PT) – a diferença cresceu em relação a abril, quando o ex-prefeito de Salvador tinha 55,4% e o petista, 16,1%.

Na sequência, no levantamento divulgado hoje, aparece o ex-ministro João Roma (Republicanos), com 9,1%. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem baixa popularidade na Bahia – veja matéria aqui –, as suas intenções de voto oscilaram negativamente em relação a abril, quando tinha 10,1%.

Também aparecem no levantamento o cientista político Kleber Rosa (PSOL), com 0,4%, e o professor Giovani Damico (PCB), com 0,1%.

Entre os entrevistados, 9,8% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.640 eleitores de 72 município da Bahia, por meio de entrevistas pessoais, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-00774/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.