A vereadora eleita sem ser candidata só para ‘embelezar’ a Mesa da Câmara

A vereadora Iasmin Rollof Rutz (PT) foi alvo de machismo em eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Canguçu, cidade de 56 mil habitantes a 260 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Única mulher da Casa e sem ser candidata, ela foi eleita vice-presidente sob a alegação de que era para “embelezar’ a Mesa.

A sessão ocorreu na quarta-feira, dia 22, mas o episódio ganhou repercussão nos últimos dias a ponto de ela receber, nesta quinta-feira, 30, a solidariedade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras lideranças de esquerda, como a ex-deputada Manuela D´Ávila (PCdoB).

“Minha solidariedade à vereadora Iasmin Roloff, de Canguçu, no Rio Grande do Sul, que é um orgulho para o PT, pela coragem de enfrentar preconceitos e defender os interesses da sua comunidade de cabeça erguida”, escreveu Lula no Twitter. “Até quando seremos tratadas com tamanho desrespeito?”, postou Manuela.

Durante a votação, ela lançou sua candidatura à presidência da Casa, mas não foi eleita. Na sequência, os vereadores passaram a escolhê-la para vice-presidente, mesmo ela não sendo candidata. Ao menos três parlamentares usaram como justificativa que era para “embelezar” a Mesa da Câmara. Um quarto disse que votava por ela ser mulher.

A postura dos vereadores gerou bate-boca na sessão, que começou após reclamação de parlamentares que não concordavam com o comportamento dos colegas e manifestação da própria vereadora. “Vereadores, por favor, quando forem votar em mim, que votem pela minha capacidade intelectual e não pela minha beleza”, disse Iasmin durante a sessão, segundo o portal G1.

Única vereadora de esquerda entre quinze parlamentares, Iasmin é também a mais jovem da Casa — foi eleita em 2020, com 928 votos, aos 22 anos. Ligada ao campo, ela tem entre suas bandeiras a defesa da agricultura familiar, tema importante na cidade: com 14 mil pequenas propriedades, a cidade é considerada a “Capital Nacional da Agricultura Familiar”. Ela também milita a favor de assuntos relacionados aos direitos humanos e à área social.

Sua atuação também envolve a parceria com deputados federais do PT gaúcho, como Maria do Rosário, Henrique Fontana e Bohn Gass, para a obtenção de emendas parlamentares destinadas a investimentos em Canguçu.