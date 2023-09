‘A verdade é que os militares se apoderaram do 7 de Setembro’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 5, que o Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro, foi distorcido pelos anos de autoritarismo e que os militares se “apoderaram” do feriado.

“Todo país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como tivemos durante 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de Setembro. Deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo”, afirmou programa “Conversa com o Presidente”, do CanalGov.

Segundo Lula, o que o atual governo está tentando – com a participação das Forças Armadas, ressaltou – é “voltar a fazer um 7 de Setembro de todos”. “O 7 de Setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e microempreendedor individual”, afirmou.

O presidente disse que sempre gostou da data, afirmou que é apaixonado pelo Hino da Independência e confirmou que estará nos eventos oficiais – embora tenha que sair ao meio-dia para embarcar para a Índia, onde participará da reunião do G20.

