A união de caciques em torno da reeleição de Ricardo Nunes em SP

Enquanto possíveis candidatos de oposição se movimentam para a disputa à Prefeitura de São Paulo em 2024, o atual chefe da administração municipal, Ricardo Nunes (MDB), tem ampliado o apoio ao seu projeto de reeleição.

Com caixa recorde — só neste ano, são 36,6 bilhões de reais disponíveis para investimentos na cidade — e prevendo turbinar o orçamento de áreas como habitação e mobilidade para 2024 –, Nunes tem conseguido a aderência de importantes caciques.

Além do natural apoio do seu partido, o MDB de Baleia Rossi, o atual prefeito já garantiu o embarque do PSD de Gilberto Kassab, do PP de Ciro Nogueira e do Republicanos de Marcos Pereira — e também partido do governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio, inclusive, é quem deverá indicar o nome do vice para compor a chapa com Nunes. São sondadas figuras como o delegado Osvaldo Nico, atual secretário-executivo da Segurança Pública, e a deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP). A escolha, no entanto, deve ficar mais para a frente, garantem aliados. A prioridade, agora, é turbinar a imagem de Nunes junto à população e ampliar o arco de alianças.

Faz parte dessa iniciativa a definição sobre o apoio do PL de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro. O cacique já declarou que a decisão caberá ao ex-presidente — que, por sua vez, tem feito acenos ao ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP). O atual deputado federal disputaria a prefeitura por outra legenda — Valdemar já sinalizou que não apoiará Salles e que, inclusive, liberará a saída do mandatário da legenda para que ele não perca o mandato para o qual foi eleito.

O PSDB também deve definir nas próximas semanas se embarca na reeleição de Nunes. Por ora, até mesmo o União Brasil pode engordar a lista de apoio ao prefeito. Aliados do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União), dizem que o vereador poderia pleitear a vaga de vice na chapa. Um dos políticos mais poderosos de São Paulo, Leite conseguiu aprovar no início de novembro uma mudança na Lei Orgânica do Município que pode garantir sua reeleição na presidência da Câmara — ele já está no terceiro mandato.

“Se o Milton Leite sair da presidência, ele entra em 2024 mais fraco para fazer um confronto com o Nunes. Ele tem o poder de agenda, pode atrapalhar. E nesse jogo o União fica forte, até para chegar e dizer: ‘eu quero a vice’. O Leite não será a vice. Porque se ele quisesse, ele seria. Para ele é melhor ser presidente da Câmara, porque o prefeito fica na sua mão”, diz um aliado emedebista.

Adversários

Atualmente, o principal adversário de Nunes é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que lidera as pesquisas de intenção de voto. Na última sondagem do Datafolha, no final de agosto, Boulos aparece com 32%, enquanto Nunes tem 24%. Na sequência, aparecem com 11% os deputados federais Tabata Amaral (PSB) — apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin — e Kim Kataguiri (União), com 8%.

